Stiri pe aceeasi tema

- Conform deciziei publicate marti in Monitorul Oficial, Catalin Tibuleac a fost revocat din functia de guvernator al Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii",el fiind inlocuit de Ion Munteanu. Acesta va avea rang de subsecretar de stat. Ion Munteanu a fost director executiv al Directiei administrare patrimoniu,…

- Guvernatorul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii Catalin Tibuleac a fost schimbat din functie, fiind inlocuit de catre Ion Munteanu, scrie news.ro.Conform deciziei publicate marti in Monitorul Oficial, Catalin Tibuleac a fost revocat din functia de guvernator al Rezervatiei Biosferei ”Delta…

- Seful Ocolului Silvic Vama, Gelu Puiu, a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. Numirea a devenit oficiala dupa publicarea deciziei premierului Ludovic Orban in Monitorul Oficial, Gelu Puiu urmand sa-si preia functia in cel mai scurt timp. ...

- Premierul Ludovic Orban și președintele Klaus Iohannis vor face "analiza obisnuita a situatiei pe care am gasit-o, a planului pe termen lung si stabilirea masurilor imediate, absolut necesare. Avem intalniri cu ministrul Muncii, cu ministrul Mediului si cu ministrul Tineretului si Sportului", a declarat…

- Madalina Ileana Simion a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, in cadrul Cancelariei premierului, printr-o decizie a sefului Executivului publicata miercuri in Monitorul Oficial. Tot miercuri, premierul l-a numit Eduard-Andi Manciu…

- Nicolae Cristian Stanica a fost numit in functia de presedinte al Comisiei Nationale pentru Strategie si Prognoza, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Seful Executivului i-a numit tot luni in functia de consilier…

- Cristian Tudor Bacanu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban, publicata vineri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a sefului Executivului, Cristina-Daria Buzasu-Enache a fost numita in functia de consilier…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, are miercuri, incepand cu ora 17,00, o videoconferinta cu presedintii organizatiilor partidului pe tema turului al doilea al alegerilor prezidentiale, potrivit unor surse social-democrate. La aceasta videoconferinta vor participa si alti membri ai conducerii…