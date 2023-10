Prefectul judetului Arges a dispus, vineri, suspendarea lui Ion Georgescu, arestat pentru trafic de influența, din functia de primar al orasului Mioveni. ”Astazi am decis suspendarea mandatului de primar al domnului Georgescu Ion”, a anuntat, vineri, prefectul judetului Arges, Radu Perianu. El a citit ordinul emis, in care se arata ca, avand in vedere adresa […] The post Ion Georgescu, suspendat din functia de primar al orasului Mioveni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .