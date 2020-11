Stiri pe aceeasi tema

- Pana vom avea un vaccin eficient impotriva coronavirusului exista o singura soluție: impunerea unor noi masuri restrictive severe, a declarat președintele Klaus Iohannis, dupa o intalnire cu premierul Ludovic Orban si specialisti din Sanatate. Iohannis a afirmat ca intreaga Europa trece printr-un moment…

- In cadrul declarației de presa de marți seara, președintele Klaus Iohannis a facut mai multe precizari cu privire la relația dintre Statele Unite ale Americii și SUA, dupa ce se vor afla rezultatele alegerilor prezindențiale.

- Ministrul Educației, Monica Anisie, vine cu precizari pe Facebook pentru a lamuri declarația care a starnit polemici in mediul online.„E epidemie de știri false in Romania! O realitate extrem de periculoasa și extrem de trista. Cine suporta consecințele epidemiei de FAKE NEWS?! Ieri am…

- "Delegația Romaniei din Parlamentul European trebuie sa fie unita in jurul poziției președintelui Klaus Iohannis privind folosirea gazului in perioada de tranziție catre economia verde. Liderii UE au discutat ieri la Reuniunea Consiliului European de la Bruxelles pe marginea propunerii facute…

- UPDATE. Principalele declarații: „Romania a cunoscut in ultima saptamana cea mai mare creștere a numarului de cazuri de la inceputul epidemiei. Cifre extrem de ingrijoratoare avem și la decese și la...

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca este foarte puțin probabil ca Romania sa revina la starea de urgența, aceasta masura fiind ultima luata in calcul. Declarația lui Iohannis vine in contextul in care Romania a inregistrat in ultimele 24 de ore un nou record de cazuri: 1.767 de cazuri…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca prima transa de vaccin anti-COVID-19 ar urma sa ajunga in luna decembrie, Romania urmand sa primeasca, in acea prima faza, 1.290.000 de doze, relateaza News.ro. Declarația lui Tataru vine dupa cea a lui Klaus Iohannis, președintele Romaniei, care a precizat…

- Vladimir Putin a anunțat ca Rusia a produs primul vaccin impotriva COVID-19, iar una dintre fiicele sale s-a vaccinat. Traian Basescu a declarat, joi seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, ca el ar lua, pentru uz personal, vaccinul, dar nu ar putea obliga poporul sa se vaccineze cu…