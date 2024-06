Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va continua sa reprezinte „cel mai mare risc pentru securitatea europeana”, iar statele NATO trebuie sa fie pregatite sa actioneze „in consecinta”. Afirmația a fost facuta de presedintele Klaus Iohannis prezent la Summitul Formatului București 9 (B9) care are loc la Riga in Republica Letonia.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa marți la Summitul Formatului București 9 (B9) care va avea loc la Riga. Iohannis va pleda pentru o atenție sporita asupra situației de securitate din regiunea Marii Negre și pentru continuarea sprijinului acordat statelor expuse din regiune.

- Republica Moldova trebuie sa mearga in instanțele europene pentru a cere inchiderea imediata a hidro-centralelor de pe Nistru. Declarația a fost facuta de vice-președintele Fundației ecologice ”EcoDava”, Nicolae Pascaru. ”Noi am vazut o noutate unde o doamna din Ucraina care traiește pe malul riului…

- Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeana inaintea Ucrainei și chiar inainte de termenul anunțat de președinta Maia Sandu – anul 2030 – daca țara va continua sa fie guvernata de forțe pro-europene, dupa urmatoarele alegeri. Declarația a fost facuta de europarlamentarul Siegfried Mureșan…

- Republica Moldova va incheia procesul de screening al legislației naționale cu cea comunitara, pina la sfirșitul lunii mai. Declarația a fost facuta de viceprim-ministra pentru Integrare Europeana, Cristina Gherasimov, intr-un interviu oferit in exclusivitate pentru postul public de televiziune, Moldova…

- Republica Moldova nu planifica sa introduca regim de vize pentru cetațenii Federației Ruse, or o interdicție in acest sens ar primi un raspuns „in oglinda” din partea Moscovei. Declarația a fost facuta de ministrul de Externe, Mihai Popșoi, intr-un interviu. „Regimul de vize are efectul de oglinda și…

- Liderul separatiștilor de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, amenința cu un razboi mondial daca Republica Moldova va incerca sa reintegreze Transnistria in componența sa, relateaza deschide.md. Declarația vine ca reacție la primul Forum pentru Reintegrare, care va avea loc joi la Chișinau. Krasnoselski…

- Fostul angajat al Ministerului Afacerilor Interne, Constantin Cojocari, in varsta de 105 ani, a fost decorat de președintele roman, Klaus Iohannis. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Romaniei in Republica Moldova, veteranul a primit distincția Crucea Naționala „Serviciul Credincios”, clasa a III-a,…