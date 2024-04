Cu prilejul Zilei NATO in Romania si al aniversarii a 75 de ani de la infiintarea Alianției Nord-Atlantice, presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj. Iohannis: Vom continua sa intarim NATO, la Marea Neagra și pe Flancul Estic al Alianței. In mesajul din partea Președinției Romaniei se arata ca, odata cu celebrarea celor 75 de ani de la infiintarea Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, Alianța ramane cea mai puternica alianta politico-militara din istorie, fundamentata pe valorile democratiei, ale libertatii individuale si ale statului de drept. In 1949, cand a fost…