- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, in mesajul transmis de Ziua Constitutiei, ca respectarea pluralismului, „infranarea tendintelor de a folosi legea pentru beneficii particulare” si intelegerea rolului si functiilor Constitutiei sunt aspecte fundamentale.

- Președintele Klaus Iohannis susține in mesajul adresat cu ocazia Zilei Constituției ca revizuirea acesteia este „un act de mare responsabilitate, care trebuie realizat de așa natura incat intervențiile...

- Președintele Klaus Iohannis a vazut, intr-un final, reportajul celor de la Recorder privind angajarile pe criterii politice facute de Guvernul PNL. Iohannis susține ca este inacceptabil ca oameni care nu indeplinesc criteriile necesare sa fie numiți in funcție doar pe baza criteriilor politice.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Baia Mare (Maramureș), ca Romania a „inițiat contacte” cu alte state pentru a putea trimite pacienți la tratament in strainatate daca spitalelele vor fi supraaglomerate din cauza numarului prea mare de bolnavi COVID-19.Citește și: Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine miercuri o conferinta de presa de la ora 18.00 la Palatul Victoria. Iesirea presedintelui vine in contextul in care Romania inregistreaza azi cea mai neagra zi a bilantului de COVID-19 - aproape 3.000 de cazuri in 24 de ore.

- Președintele Klaus Iohannis spune ca din cauza rectificarii bugetare adoptate de Parlament prin care pensiile sunt majorate cu 40%, in loc de 14%, Romania risca sa piarda fonduri europene. „Exista nu doar avertismente, exista discuții extrem de serioase cu inalți responsabili din Comisia Europeana,…

