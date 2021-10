Iohannis, nervos ca se ia in discutie suspendarea sa: „Cu siguranta ar crea circ si probabil despre asta vorbim, vor doar circ”

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a explicat, miercuri, de ce le-a dat partidelor o saptamana sa gaseasca o soluție pentru un nou Guvern. „Am constatat ieri in Parlament un entuziasm total nemotivat in legatura cu caderea Guvernului. Am observat, dupa ce s-a incheiat motiunea, liderii si membrii…

- Guvernul condus de Florin Cîțu a cazut printr-o moțiune de cenzura care a adunat cele mai multe voturi din istoria post-decembrista a României. Termenul maxim de interimat al Cabinetului interimar este de 45 de zile. Ce atribuții are un guvern interimar? Prima ședința a Guvernului interimar…

- Se pare ca semnaturile se strang atat in PSD, cat și la PNL.Președintele Klaus Iohannis a susținut, marți, o declarație de presa la Palatul Cotroceni, dupa ce Guvernul Cițu a fost demis prin moțiune de cenzura. Acesta a spus ca va avea consultații cu partidele abia saptamana viitoare, iar acest lucru…

- Florin Cițu a declarat marți, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, dupa ce Guvernul pe care il conduce a fost demis de Parlament cu 281 de voturi, ca „toate scenariile sunt pe masa” in ceea ce privește continuarea guvernarii. „Toate scenariile sunt pe masa. Facem ce este mai bine pentru romani și pentru…

- „Conform ultimei variante a rectificarii bugetare, vor fi alocati 2,5 miliarde de lei pentru Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia premierului, din care se platesc banii pentru primari si baronii locali. Florin Citu a crescut de la 597 milioane de lei initial la 2,5 miliarde de lei suma pentru…

- Liderul deputaților USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, anunța faptul ca partidul a negociat cu cei de la AUR pentru susținerea moțiunii de cenzura și arata ca impreuna cu aceștia au 122 de semnaturi, ceea ce inseamna ca vor putea depune moțiunea de cenzura. ”Cerem coaliției o intalnire, ințelegem ca maine vom…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat joi dimineața decretul de revocare din funcția de ministru al Justiției a lui Stelian Ion, potrivit unui comunicat de presa al Administrației Prezidențiale . In același timp, ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode este numit interimar la ministerul Justiției, un…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte al USR PLUS, a declarat, vineri, ca, în prezent, exista "un blocaj" în coalitia de guvernare, pentru ca "UDMR nu doreste desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie". "Colegul meu, ministrul Justitiei,…