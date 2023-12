Stiri pe aceeasi tema

- “Romania este interesata sa dezvolte, sa utilizeze, dar și sa fabrice tehnologii verzi”, a declarat președintele Klaus Iohannis in cadrul evenimentului „Sustainable Innovation Forum 2023”, care se desfașoara in Dubai. “Romania, țara mea, este situata in Europa Centrala, intr-o regiune perceputa uneori…

- Presa din Sibiu noteaza faptul ca aronava privata inchiriata de Administrația Prezidențiala pentru summitul din Dubai a aterizat la Sibiu cu Prima Doamna.Președintele Klaus Iohannis a zburat, impreuna cu soția sa, spre Dubai imediat dupa parada de Ziua Naționala, pentru a ajunge la Conferința Națiunilor…

- Președintele Klaus Iohannis a zburat, impreuna cu soția sa, spre Dubai imediat dupa parada de Ziua Naționala, pentru a ajunge la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbarile Climatice. Duminica, avionul a ajuns in țara, insa fara liderul țarii, astfel ca singurul motiv pentru care ar fi fost ajuns…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut luni, 4 decembrie 2023, o alocutiune in cadrul evenimentului "Sustainable Innovation Forum 2023", la Dubai, Emiratele Arabe Unite.Va prezentam in continuare textul alocutiunii Excelentele Voastre,Doamnelor si domnilor,Permiteti mi sa imi exprim aprecierea…

- Presedintele Klaus Iohannis, prezent luni la Conferinta Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP28), a declarat ca Romania este interesata sa dezvolte, sa utilizeze si sa fabrice tehnologii verzi, contribuind astfel la lanturile valorice verzi internationale. Presedintele a subliniat, in…

- Președintele Romaniei a avut astazi o intrevedere cu Reprezentantul Special al Președintelui SUA pentru Clima, John Kerry, in marja participarii la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP28), in Dubai, Emiratele Arabe Unite. Intalnirea vine in contextul dorinței de a extinde componenta…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, la Conferinta Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP28) din Dubai, ca strategiile Romaniei privind schimbarile climatice si energia prevad un mix energetic bazat pe surse regenerabile si energie nucleara pentru o Romanie cu zero emisii nete,…

- Dupa ce presa și internauții au scris ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se deplaseaza in Dubai pentru o luare de cuvant de trei minute, Administrația prezidențiala a ținut sa trimita programul complet al vizitei oficialului roman in emirat. Conform sursei citate, președintele va participa,…