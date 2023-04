Președintele Klaus Iohannis a dat asigurari joi ca, atata timp cat va avea un cuvant de spus, nu vor exista taieri de salarii in sistemul bugetar. El a fost intrebat daca situatia economica in care este Romania impune taieri de salarii si concedieri in sistemul bugetar. ”Nu vrem sa bagam Romania in scenariu de austeritate. […] The post Iohannis: Eu sunt impotriva unor taieri salariale alandala. Voi avea grija sa nu ajungem la o țopaiala bugetara. appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .