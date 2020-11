Garanțiile oferite cu un optimism debordant de președintele Klaus Iohannis in privința evoluției epidemiologice pana la sfarștiul anului sunt contrazise de date oficiale ale unor organisme internaționale de specialitate. Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca nu intenționeaza sa introduca un lockdown dupa 6 decembrie (data alegerilor). El susține ca masurile aflate in vigoare acum sunt suficiente […] The post Iohannis, contrazis de Bruxelles. Numarul infectarilor nu va scadea pana la sfarșitul anului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…