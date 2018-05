Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj cu ocazia Zilei Romanilor de Pretutindeni, subliniind ca, indiferent daca traiesc in tara sau in afara ei, romanii au astazi ocazia sa se simta si mai aproape unii de altii, legati de aceeasi dragoste de tara, informeaza News.ro. Presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis ii solicita public demisia premierului Viorica Dancila. Șeful statului spune ca șeful statului nu ințelege sa puna interesele Romaniei deasupra celor de partid și astfel vulnerabilizeaza intreaga țara. Premierul nu a ințeles sa colaboreze cu BNR, spune președintele “Ar fi…