Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, la festivitatea de decernare a Premiului „Otto cel Mare”, la Magdeburg, in Germania. Președintele a primit distincția pentru „onorarea marilor merite in procesul european de unificare”.

- Președintele Klaus Iohannis primește, miercuri, la Magdeburg, Germania, Premiul „Otto cel Mare” pentru „onorarea marilor merite in procesul european de unificare”, informeaza Administrația...

- Presedintele Klaus Iohannis primeste, miercuri, la Magdeburg, Germania, Premiul 'Otto cel Mare' pentru "onorarea marilor merite in procesul european de unificare".Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentarePotrivit Administratiei Prezidentiale,…

- Presedintele Klaus Iohannis primeste, miercuri, la Magdeburg, Germania, Premiul 'Otto cel Mare' pentru "onorarea marilor merite in procesul european de unificare". Potrivit Administratiei Prezidentiale, ceremonia de decernare a premiului va avea loc la Domul din Magdeburg (Catedrala Sfintilor…

- Presedintele Klaus Iohannis va primi miercuri, la Magdeburg, Republica Federala Germania, premiul „Otto cel Mare” („Kaiser-Otto-Preis 2020”), pentru „onorarea marilor merite in procesul european de unificare”. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, ceremonia de decernare a premiului…

- Presedintele Klaus Iohannis va primi miercuri la Magdeburg, in Germania, premiul „Otto cel Mare”, pentru „onorarea marilor merite in procesul european de unificare”, iar in cadrul festivitatii, discursul Laudatio va fi rostit de catre Heiko Maas, ministrul german al afacerilor externe. Premiul „Otto…

- Presedintele Klaus Iohannis va primi, miercuri, la Magdeburg, in Germania, premiul "Otto cel Mare” pentru "onorarea marilor merite in procesul european de unificare", potrivit news.ro.Potrivit Administratiei Prezidentiale, Klaus Iohannis va primi, miercuri, 14 octombrie, la Magdeburg, Republica Federala…

- Presedintele Klaus Iohannis va primi, miercuri, 14 octombrie, la Magdeburg, Germania, premiul 'Otto cel Mare' pentru "onorarea marilor merite in procesul european de unificare", a informat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, ceremonia de decernare a premiului va avea loc la…