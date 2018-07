Iohannis a demis-o pe Kovesi

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul universitar Ioan Stanomir, specialist in drept constitutional, califica drept inacceptabile modificarile aduse Codului penal, despre care spune ca submineaza statul de drept. "Este un moment deosebit de grav pentru democratia romaneasca. Actul infaptuit de majoritatea PSD si ALDE…

- Comunitatea Coruptia ucide anunta organizarea unui protest marti seara, la ora 19:00, in Piata Victoriei, dupa ce Senatul a adoptat in procedura de urgenta si in sedinta extraordinara modificarile la Codul Penal. "Au votat Codul Penal la Senat. Au votat ca Dragnea si ceilalti penali sa fie…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca formatiunea pe care o conduce a decis, luni, sa trimita catre presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, o scrisoare in care sa ceara suspendarea dezbaterilor la modificarile Codului Penal pana la…

- Liviu Dragnea nu exclude ca PSD sa inceapa procedura de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis, daca acesta nu va semna in aceasta saptamana decretul de revocare a Codrutei Kovesi din fruntea DNA. "Nu este exclusa (suspendarea - n.red.), pentru ca deja a stat neconstitutional de mult si…

- Peste 200 de persoane protesteaza joi in Piata Victoriei nemultumite de decizia CCR in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Manifestantii afiseaza pancarte cu mesaje impotriva CCR si a actualei puteri: "Curtea coruptilor din Romania"; "Afara penalii din politica si demnitati publice"; "Toti…

- Dupa decizia CCR in cazul Kovesi, care a admis sesizarea Guvernului privind un conflict institutional intre Executiv si Presedintie, lumea a inceput sa se mobilizeze pe retelele sociale si deja este anuntat un protest, miercuri seara, in Piata Victoriei. Protestul - intitulat sugestiv "NU…

- Daniel Horodniceanu isi prelungeste cu sase luni mandatul la sefia DIICOT, dupa ce procurorul general Augustin Lazar a semnat delegarea, in contextul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, l-a propus la sefia Parchetului AntiMafia pe procurorul Felix Banila. Mandatul lui Horodniceanu…

- Senatul a adoptat, in procedura de urgenta, un proiect care modifica Legea privind regimul liberei circulatii a romanilor in strainatate, potrivit acestuia persoanele cu varste peste 25 de ani urmand sa aiba pasapoarte valabile pe o perioada de 10 ani. Initiativa legislativa care apartine…