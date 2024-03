Sorin Moldovan a fost numit președintele Comisiei de IT din Camera Deputaților Deputatul PNL Sorin Moldovan a fost numit președintele Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din Camera Deputaților. Anunțul a fost facut chiar de deputat. „Incepand de astazi, dupa aproape 6 ani de cand mi-am inceput activitatea in cadrul Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din Camera Deputaților, preiau responsabilitatea conducerii acestei comisii. Doresc sa le mulțumesc colegilor deputați din PNL pentru votul de incredere și colegilor din PNL Cluj pentru susținere. Sunt sigur ca alaturi de toți colegii din comisia IT vom continua sa fim una dintre cele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

