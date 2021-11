Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii Ioana Mihaila (USR) afirma ca liderii grupurilor parlamentare PNL, PSD, UDMR si AUR au respins dezbaterea urgenta a Legii certificatului verde in Camera Deputatilor. „In ziua cu recordul absolut de morti de la inceputul epidemiei, s-a nascut monstruoasa coalitie impotriva…

- O noua replica taioasa in disputa privind introducerea certificatului verde la locul de munca. Senatorul PSD Florian Bodog afirma ca fostul ministru al Sanatatii Ioana Mihaila ar trebui sa taca si i-a reamintit acestei ca „oamenii mor cu zile pentru ca ea si gasca USR nu au fost in stare sa asigure…

- - Reprezentanții USR susțin ca prin respingerea la Camera Deputaților a dezbaterii in regim de urgența a proiectului legii certificatului verde s-a nascut „o coaliție monstruoasa impotriva sanatații publice”. Fostul ministru al Sanatații Ioana Mihaila a comentat pe Facebook situația din Parlament…

- Fostul ministru al Sanatatii Ioana Mihaila spune ca, in ziua cu recordul absolut de morti de la inceputul epidemiei, s-a nascut monstruoasa coalitie impotriva sanatatii publice. Aceasta face referire la faptul ca liderii grupurilor parlamentare PNL, PSD, UDMR si AUR au respins dezbaterea urgenta a Legii…

- Fostul ministru al Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat ca liderii grupurilor parlamentare PNL, PSD, UDMR si AUR au respins, la Camera Deputatilor, urgentarea privind dezbaterea proiectului legislativ ce introduce necesitatea Certificatului Verde pentru anumite categorii profesionale. In acelasi timp,…

- Ioana Mihaila, fostul ministrul al Sanatații, a transmis, marți, in ziua in care Romania a inregistrat cel mai mare numar de decese din cauza COVID-19 de la inceputul pandemiei ca este ziua in care s-a nascut „monstruoasa coalitie impotriva sanatatii publice”, dupa cd liderii grupurilor parlamentare…

- Fostul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila, acuza PNL, PSD, UDMR și AUR ca au format ”monstruoasa coaliție” impotriva sanatații publice prin faptul ca au respins dezbaterea urgenta a Legii Certificatului Verde in Camera Deputaților. Mihaila arata ca aceasta decizie vine chiar in ziua recordului…

- Camera Deputaților a votat astazi proiectul Legii privind parteneriatul civil. Proiectul a fost depus in Parlament in anul 2018 și a starnit numeroase controverse. Astazi, s-a ajuns la votul final in Camera Deputaților. Proiectul a cazut la vot. Deputatul Mihai Fifor, președintele PSD Arad, a votat…