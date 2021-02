Stiri pe aceeasi tema

- Condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare, Ioan Niculae a ajuns in țara cu o cursa de la Roma și a fost ridicat de poliție direct de pe Aeroportul Otopeni. Patronul grupului Interagro ar fi fost dus direct la Penitenciarul Rahova, scrie Digi24. Pentru ca vine dintr-o zona cu risc epidemiologic ridicat,…

- Sindicalistii din Penitenciarul Deva, județul Hunedoara, au protestat joi, 11 februarie, in fata sediului institutiei, din localitatea Barcea Mare, nemultumiti ca sistemul penitenciarelor se confrunta cu o criza de personal si ca nu le sunt platite anumite sporuri prevazute de lege, informeaza Agerpres.…

- Ioan Niculae: „Sunt in Romania de zece zile, de noua zile. A fost o vizita medicala planificata de mult timp inainte. (...) In aprilie 2009, am fost chemati marii consumatori de gaze la Ministerul Economiei. (...) Consumul la nivel national scazuse cu 20% fata de 2008. Si noi aveam combinatele oprite…

- Vremea se va incalzi semnificativ in Bucuresti pe parcursul zilei de luni, iar temperatura maxima va fi in jur de 14 grade Celsius, valoare cu mult mai ridicata decat in mod normal la aceasta data, potrivit prognozei speciale pentru Capitala realizate de Administratia Nationala de Meteorologie. Cerul…

- Un numar de 5.434 de deținuți și-au exercitat, duminica, dreptul la vot in cadrul alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, a anunțat Administrația Naționala a Penitenciarelor. Conform sursei citate, nu s-au inregistrat incidente sau manifestari de natura a perturba procesul electoral. Numar persoane…