Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul unui bloc de locuit din sectorul Botanica al capitalei a fost reținut in flagrant de ofițerii CNA și procurorii anticorupție in biroul sau de serviciu, in timp ce primea 24 000 de euro mita de la reprezentantul unui agent economic. Potrivit denunțatorului, banii ar fi fost ceruți pentru…

- Directorul ADP Sector 4, Marian Goleac, acuzat de DNA ca a fost sef cu acte false timp de 12 ani, si-a cumparat diploma de Bacalaureat cu 1.800 de marci germane, frauda fiind sesizata de „Adevarul“ Universitatii Oradea inca din 2010. Goleac a scapat de atunci in doua randuri pe motiv ca fapta sa, de…

- O fotografie in care apare liberalul Ioan Nasleu, directorul de la Piețe SA, devenit celebru pentru chefurile cu interlopii, a fost, la sfarșitul saptamanii trecute, subiect de discuție pe un grup de Whatsapp al taximetriștilor din Timișoara. In imagine, omul de incredere al primarului Nicolae Robu,…

- Trecand peste ceea ce ar fi trebuit sa se faca si nu s a facut la timpul potrivit in sistemul romanesc de invatamant ne referim mai ales la rusinoasele toalete din curtile scolilor , zilele acestea, asistam la eforturi vizibile pentru ca toata populatia scolara a Romaniei sa se bucure de sanse egale…

- Ministrul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian, Bode, ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, consilierul onorific al premierului Ludovic Orban Gheorghe Popescu, directorul general al CFR SA, Ioan Pintea și directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București,…

- In dimineața zilei de 1 mai, directorul executiv al Direcției de Sanatate Publica Suceava, dr. Manuela Trifan a informat prefectul județului Suceava asupra faptului ca, din cei 124 de batrani beneficiari ai Centrului Social Creștin Bogdanești de pe langa Manastirea Bogdanești, 63 sunt pozitivi, iar…

- Directorul de la Piețe SA, liberalul Ioan Nasleu, a reacționat, in aceasta seara, printr-o postare pe Facebook la faptul ca ”au fost, din nou, preocupari legate de persoane pe care le-am cunoscut in urma cu mulți ani, și au fost voci care mi-au solicitat demisia”. Dupa ce DIICOT a facut public faptul…

- ​Compania germana de securitate cibernetica Avira, care avea peste 140 de angajați în România în 2018, a anunțat joi ca va fi achiziționata de fondul de investiții Investcorp, din Bahrain. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....