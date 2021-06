Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director de la Piețe SA, Ioan Nasleu, totodata fost consilier personal si apropiat al fostului primar al Timisoarei, Nicolae Robu, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara. El este acuzat de savarșirea a patru infracțiuni de șantaj și a infracțiunii de fals material…

- Ioan Nasleu, fostul director de la Piețe SA și fostul consilier personal al primarului Nicolae Robu, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara, fiind acuzat de savarșirea a patru infracțiuni de șantaj și a infracțiunii de fals material in inscrisuri sub semnatura privata.…

- Gruparea condusa de liderul interlop Lucian Boncu a avut, astazi, termen la Curtea de Apel Timișoara unde se judeca apelurile in dosarul traficului de cocaina. La acest termen, instanța a verificat doar legalitatea masurilor preventive din acest caz, 11 din cei 12 inculpați fiind cercetați in stare…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara a decis, astazi, prelungirea controlului judiciar pentru Ioan Nasleu, fostul director de la Piețe SA. Va reamintim ca prietenul de chefuri al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu este inculpat pentru savarșirea a doua infracțiuni de șantaj. Dosarul…

- Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a vorbit aseara, in emisiunea „Drumul bun” de la Tele Europa Nova, despre relația cu fostul sau consilier personal și șef la Piețe SA Ioan Nasleu. „Am vorbit prea mult la momentul acela despre Ionuț Nalseu, și in alte emisiuni și pe Facebook, și n-aș vrea sa…

- Tribunalul Timiș a motivat sentința prin care cei din gruparea condusa de liderul interlop Lucian Boncu au fost condamnați la inchisoare in dosarul traficului de cocaina. Sentința, care are 120 de pagini, analizeaza in detaliu fiecare acuzație adusa de DIICOT și motiveaza care sunt probele care au dus…

- Daca sunteți nostalgici dupa perioada Nicolae Robu și va e dor de persoanele din apropierea acestuia, sigur ați aflat ca Ionuț Nasleu a pierdut slujba de director Piețe SA, avand timp de mitnguri anti-restricții, iar Dorel Cojan a parasit interimatul de la Poliția Locala Timișoara, acolo unde in continuare…