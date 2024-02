Incendiu la un azil de bătrâni din Madrid. Două femei de 80 de ani au murit Doua femei au murit, iar ale 18 persoane au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit la un azil de batrani din Madrid.Incendiul a izbucnit duminica dimineata in azilul in care se aflau 39 de persoane. O femeie se afla in stare grava la spital in urma arsurilor suferite. Celelalte persoane salvate din azil sunt in prezent tratate pentru ca au inhalat fum. Incendiul a izbucnit intr-o camera situata la primul etaj, potrivit www.anews.com.tr. „Am gasit etajul doi plin de fum si i-am evacuat pe rezidentii care se aflau acolo intr-un loc sigur”, a precizat un pompier.„Problema era evacuarea si prezenta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

