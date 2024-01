Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a invitat pe Donald Trump, care in prezent se profileaza ca principalul candidat al republicanilor la alegerile prezidențiale din SUA de anul acesta, sa vina intr-o vizita la Kiev, dar cu o condiție, scrie Politico.Liderul ucrainean a declarat ca fostul președinte american ar fi binevenit sa vina in capitala Ucrainei și sa se intalneasca cu el - cu condiția ca Trump sa fie capabil sa opreasca razboiul cu Rusia in 24 de ore, așa cum a promis candva.Trump s-a laudat ca, daca ar fi președinte, ar putea pune capat razboiului imediat, insistand ca Zelenski…