Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK Romania) a transmis ca actualele evoluții politice din Romania au dus la pierderea increderii companiilor germane in implementarea reformelor „Capacitatea de reforma și, prin urmare, configurarea condițiilor cadru ale viitoarelor politici economice in Romania depinde in mare masura de factorii de decizie politica, care nu ar trebui sa […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

