Ministerul Energiei și E-Distribuție Dobrogea au semnat, joi, un contract in valoare de peste 47 milioane de lei in vederea modernizarii instalațiilor electrice ale stației de transformare din Navodari. Contractul este finanțat prin Fondul pentru Modernizare. La baza modernizarii sistemului energetic se afla investițiile in rețelele de transport și distribuție a energiei electrice, a declarat directorul general al companiei E-Distribuție, Monica Hodor, conform News.ro . „In Dobrogea sunt concentrate unele dintre cele mai importante unitati de productie de energie verde, inclusiv Cernavoda. Dezvoltarea…