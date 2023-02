Stiri pe aceeasi tema

- Nimrata Nikki Haley, fost guvernator al statului american Carolina de Sud și membru proeminent al aripii neoconservatoare a Partidului Republican, ar urma sa candideze la alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2024. Cel mai probabil ea va fi contracandidatul lui Donald Trump in cadrul alegerilor…

- Liderul republican Kevin McCarthy a esuat in cea mai recenta incercare de a fi ales presedinte al Camerei Reprezentantilor, cea de a 11-a incercare in acest sens esuand dupa o a treia zi de vot, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fostul presedinte american Donald Trump, un politician republican, a criticat vehement decizia Camerei Reprezentantilor, aflata deocamdata sub controlul Partidului Democrat, de publicare a documentelor sale fiscale, denuntand actiunile fortelor "radicale" de stanga de la Washington, anunța Mediafax.…

- Unii lideri ai Partidului Republican din SUA par sa se disocieze de fostul presedinte Donald Trump, in contextul in care Comisia speciala a Camerei Reprezentantilor a recomandat inculparea acestuia pentru violentele produse la Capitoliu in ianuarie 2021, informeaza publicatia The Hill, citata de…

- O curte de apel din Statele Unite i-a adus o noua infrangere lui Donald Trump joi, anuland o hotarare anterioara a unei instantei care numise un expert independent pentru a examina documentele confiscate din resedinta acestuia din Florida de catre politia federala (FBI), informeaza AFP. Fii la…

- Comisia speciala a Camerei Reprezentantilor care investigheaza violentele comise la Capitoliu in ianuarie 2021 de simpatizantii fostului presedinte Donald Trump va prezenta in decembrie concluziile anchetei, conform agentiei Reuters, citata de Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Partidul Republican a atins nivelul majoritatii in Camera Reprezentantilor, potrivit noilor date electorale din Statele Unite, ceea ce va complica agenda politica a presedintelui Joseph Biden in ultimii doi ani de mandat si in perspectiva scrutinului prezidential din 2024, anunța Mediafax. Fii…

- Donald Trump a declarat joi seara ca nu este nemultumit de rezultatele alegerilor parlamentare din Statele Unite, in contextul in care unii politicieni republicani il indeamna sa amane anuntarea candidaturii pentru scrutinul prezidential din 2024, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai…