Salariile la compania de stat CFR cresc in acest an in medie cu 36,38% fața de cel preliminat/realizat in anul 2023 chiar daca societatea raporteaza pierderi uriașe. Rezultatul brut programat pentru anul 2024 este negativ – pierdere, in valoare de 598.151,94 mii lei, in scadere cu 0,04% fața de pierderea preliminata/realizata in anul 2023, se […]