Stiri pe aceeasi tema

- La data de 22 aprilie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Onești au desfașurat o activitate preventiva la o unitate de invațamant din localitate. Polițiștii le-au explicat celor mici cum este meseria de polițist și i-au asigurat ca polițiștii sunt prietenii copiilor. Totodata,…

- Ieri seara, pe DN 12 A, in zona localitații Darmanești, un grav accident rutier a avut loc, lasand un barbat de 54 de ani incarcerat in autoturismul sau. Potrivit autoritaților, evenimentul a avut loc in timp ce acesta incerca sa efectueze o manevra de depașire. Conform declarațiilor purtatorului de…

- Intr-un efort comun de a marca Ziua Mondiala a Apei, comunitatea din Darmanești s-a unit pentru a ecologiza raul Uz, sub coordonarea și participarea ministrului mediului Fechet Mircea, primarului orașului Toma Constantin și a numeroși reprezentanți ai instituțiilor de mediu locale. Acțiunea a reunit…

- La data de 20 martie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Darmanești au desfașurat o acțiune BLITZ pe DN 12A, pentru combaterea nerespectarii regimului legal de viteza. In cadrul activitaților au fost reținute 5 permise de conducere pentru depașirea limitelor legale de viteza…

- Accident grav pe Bulevardul Simion Barnuțiu. O femeie, in varsta de 31 de ani, a condus un autoturism pe strada Samuil Micu, iar la intersecția cu bulevardul Simion Barnuțiu a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, in varsta de...

- La data de 22 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei orașului Buhuși au fost prezenți alaturi de elevii Școlii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare” din localitate, in cadrul unui proiect educativ intitulat ” Școala prietenoasa, succes in viața”. Polițiștii au prezentat și explicat elevilor, materiale…

- La data de 20 februarie a.c., in jurul orei 18.30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Comanești au depistat in flagrant delict, un barbat de 42 de ani, in timp ce conducea un autoturism in localitate, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilometru…

- La data de 14 februarie a.c., polițiștii Compartimentului de Ordine Publica Bacau au depistat in trafic, un tanar de 17 ani, in timp ce conducea un autoturism cu numere de inmatriculare provizorii, in comuna Hemeiuș. Din verificarile efectuate in baza de date a reieșit ca, cel in cauza nu deține permis…