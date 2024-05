Guvernul obligă instituțiile publice să contribuie la bugetul paralel Guvernul adopta astazi o Ordonanța de urgența (OUG) care include o serie de masuri menite a consolida bugetul de stat și a sprijini economia. Principalele prevederi ale OUG sunt: Transferul creditelor de angajament și a creditelor bugetare neutilizate: Ordonatorii principali de credite vor fi obligați sa transfere la Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului […] The post Guvernul obliga instituțiile publice sa contribuie la bugetul paralel appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

