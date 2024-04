Stiri pe aceeasi tema

- In luna aprilie 2024, profesorii primesc plata restanțelor salariale din ordonanța de urgența nr. 48 din 2022, dupa ce aplicația de salarizare a angajaților din Invațamant a fost actualizata vineri, 29 martie. The post RESTANȚE SALARIALE In aprilie, profesorii primesc a treia tranșa a restanțelor salariale…

- Dumitru Tudosoiu, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Argeș, a declarat, dupa ce 52% din elevii de clasa a VIII-a nu au luat 5 la simularea probei la Matematica (EN), .... The post INVAȚAMANT ROMANESC Profesorii de matematica ”au uitat cumva ca meseria se face la clasa și nu la meditație”…

- Ligia Deca, ministrul Educației, le-a mulțumit, luni, 25 martie, profesorilor care au evaluat lucrarile elevilor de la simularea pentru Evaluarea Naționala și BAC 2024: „Știm efortul și le mulțumesc profesorilor pentru el”. The post EXAMENE NAȚIONALE Ligia Deca, mulțumiri celor peste 40.000 de profesori…

- Șefa Inspectoratului școlar județean (ISJ) Timiș, Aura Danielescu, spune ca profesorii dau evaluari sumative pe care le asociaza conceptului de teza. The post INVAȚAMANT ROMANESC Profesorii din Timiș dau evaluari sumative pe care le asociem conceptului de teza first appeared on Informatia Zilei .

- Un aspect ce nu este luat in considerare nicaieri pana in momentul de fața: intre cauzele degradarii rezultatelor elevilor la examenele naționale și respectiv simularile lor, indiferent de nivel ... The post INVAȚAMANT IN ROMANIA Profesoara Nina Vasile: Simulariadele naționale și anul școlar romanesc…

- Diriginții și profesorii vor fi instruiți cu privire la atribuțiile ce le revin pentru admiterea la liceu 2024, conform planului de masuri al Inspectoratului Școlar Mureș. The post INVAȚAMANT ROMANESC Pana pe 4 martie, profesorii vor fi instruiți cu privire la atribuțiile lor pentru admiterea la liceu…

- Miercuri, 14 februarie, profesorii și angajații din Invațamant primesc salariile majorate de la 1 ianuarie 2024. The post SALARII MAJORATE Profesorii și angajații din Invațamant primesc salariile majorate first appeared on Informatia Zilei .

- Indemnizația de hrana și voucherele de vacanța pentru angajații din Invațamant se stabilesc prin raportare la salariul net cuvenit funcției de baza, ..... The post BANI PENTRU PROFESORI In baza unor calcule, profesorii primesc indemnizație de hrana și vouchere de vacanța first appeared on Informatia…