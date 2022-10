Stiri pe aceeasi tema

- Practica, mai presus de teorie. Este viziunea despre educatie a lui Catalin Popa, profesor de Geografie la Magurele. E si normal, cand esti inconjurat de institute de cercetare, sa folosesti tehnologia de varf, dincolo de tabloul clasic al bancilor si al catedrei.

- Tainele universului, dezvaluite unor copii dintr-un catun din munții Buzaului. Este povestea unui dascal indragostit de astronomie, care a reușit sa schimbe orizontul de cunoaștere al micuților de la școala din Bisoca.

- Un ploiestean a renuntat la un post bun intr-o mulținationala si a ales sa fie profesor. Asta si-a dorit de fapt de la inceput, dupa facultate, iar cu experienta din marele bussines aplica metode neconventionale atunci cand le preda elevilor.

- Invatatorii si profesorii cu vocatie construiesc Romania pe care ne-o dorim. Sistemul nostru de invatamant este intr-o permanenta reforma iar problemele se rostogolesc an de an, dar avem in continuare nu doar elevi de 10. Jurnalistii TVR INFO au gasit si profii de 10.

- Cu rucsacul in spate, imbracata de drumeție, nu te gandești ca merge la școala. Dar este profesoara de istorie a elevilor din doua școli din sate din județul Giurgiu. Nu are mașina așa ca face naveta cu microbuzul din București la Isvoarele in fiecare zi de școala, din 2018.

