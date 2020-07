Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO VIDEO| Apusenii, LOVIȚI cu brutalitate de furia naturii. Inundațiile au pus stapanire și peste Garda de Sus In imaginile colectate din mediul online, se poate vedea cum apa a pus stapanire peste comuna Garda de Sus. In urma unei ,,ruperi de nori,, devastatoare, locuitorii acestei…

- Mai mulți cititori ai blajinfo.ro ne-au trimis imagini surprinse in cartierul Veza din Blaj și pe strazile Clujului și Costache Negrri, inundate dupa ploile torențiale cazute astazi. In filmari se poate observa apa care este in continua creștere, pe Valea Vezii, care pune in pericol gospodariile oamenilor…

- Codurile de vreme rea care au fost anunțate pe toata raza județului Alba, in aceasta zi, și-au facut simțita prezența și in satul Sancel. In filmarea facuta de un localnic care s-a aflat in mijlocul furiei naturii, se poate vedea cum apa iși croiește drum pe strazile din localitate și cum este la un…

- Pompierii au intervenit de la primele ore ale dimineții, in urma ploilor torențiale cazute in zona localitaților Gura Humorului, Frasin și Doroteia. Apa a patruns in 20 de curți, iar 5 case au fost inundate. Pompierii acționeaza cu motopompe pentru evacuarea apei, cel mai afectat de ploi fiind ...

- Ploile torențiale din ultimele 24 de ore au inundat 53 de case, 194 curți, 66 beciuri și subsoluri și trei strazi din 46 de localitați din 22 de județe din țara. Cel mai rau a fost in Bihor, Neamț, Suceava și Vaslui.Citește și: RASTURNARE de situație: Administrația Spitalelor București arata…

- Romania este lovita de doua cicloane blocate deasupra țarii, potrivit meteorologilor. Un Cod galben de ploi și vijelii este valabil, pana joi, la ora 10:00, in toata țara, iar Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza pentru urmatoarele patru saptamani.