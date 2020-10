Inundaţii în Vietnam şi Cambodgia: şapte morţi, mii de persoane evacuate Cel putin cinci persoane au murit in Vietnam si alte doua in Cambodgia in urma inundatiilor provocate de aversele violente care au afectat mii de locuinte, iar zeci de mii de rezidenti au trebuit sa fie evacuati, au anuntat sambata reprezentantii autoritatilor locale insarcinate cu gestionarea catastrofelor naturale, informeaza AFP. In provinciile cambodgiene Pursat, Battambang si Pailin, sute de familii au fost obligate sa isi paraseasca locuintele din cauza inundatiilor provocate de ploile abundente care s-au abatut asupra acestor regiuni. "Un copil de doi ani si un barbat de 57 de ani au murit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca doi moldoveni au murit din cauza COVID-19. Astfel, bilanțul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 1.203 in țara noastra. Potrivit Ministerului Sanatații, ultimele victime sint o femeie de 54 de ani din regiunea transnistreana și un barbat de 69 de ani din raionul Florești. Ambii pacienți…

- Cel putin 72 de oameni au murit si sute de case au fost distruse in urma inundatiilor produse miercuri in apropierea capitalei Afganistanului, Kabul, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Inundatiile s-au produs in provincia afgana Parwan, situata la nord de orasul Kabul.…

- Incendiile, declansate de zeci de mii fulgere, alimentate de canicula si de umiditatea scazuta, au provocat deja moartea a cinci persoane, potrivit autoritatilor locale. Flacarile au mistuit aproape 90.000 de hectare. Au fost amenintate viile din comitatul Napa si Sonoma, deja expuse la astfel de incendii…

- Peste 200 de persoane au murit sau sunt date disparute in urma inundatiilor produse in vara acestui an in China, care au provocat totodata pagube de peste 25 de miliarde de dolari, a declarat joi un oficial al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, potrivit dpa. Cel putin 219 persoane au murit…

- Peste 200 de persoane au murit sau sunt date disparute in urma inundatiilor produse in vara acestui an in China, care au provocat totodata pagube de peste 25 de miliarde de dolari, a declarat joi un oficial al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, potrivit dpa. Cel putin 219 persoane au murit…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte peste 1.000 au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele in urma inundatiilor si alunecarilor de teren din Coreea de Sud, anunta autoritatile, citate de agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Ploile torentiale au inundat numeroase localitati rurale, dar…

- Alte doua persoane au decedat din cauza complicațiilor provocate de noul coronavirus. Bilanțul deceselor a ajuns astfel la 759 de persoane. Victimele rapuse de COVID-19 aveau 45 și, respectiv 48 de ani. Deces 758: Barbat de 45 ani. Internat la data de 11 iulie, la Spitalul Clinic Republican. Comorbiditați:…

- Circa patru milioane de persoane din nord-estul Indiei si din Nepal au fost stramutate in urma inundatiilor puternice aduse de ploile musonice, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Bilanțul deceselor de apropie de 200.