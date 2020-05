Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul cazurilor de COVID-19 confirmate in Rusia este de 145 268, in creștere cu 10.581 de persoane in ultimele 24 de ore, potrivit ro.sputnik.md . Numarul noilor cazuri de infectare cu coronavirus in Rusia in ultimele 24 de ore a crescut cu 10581, ajungand pana la 145268. Peste o jumatate din noile…

- Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii se vor reuni luni prin videoconferinta in incercarea de a ajunge la un acord pentru o reducere fara precedent a productiei de petrol, reducere echivalenta cu aproximativ 10% din oferta mondiala, au declarat vineri mai multe surse pentru…

- Un numar de 28 de regiuni rusești, inclusiv Moscova și Regiunea Moscova, au anuntat impunerea unui regim dur de distanțare sociala. Conform informațiilor publicate pe portalul stopkoronavirus.ru, in seara zilei de 30 martie, regimul de autoizolare a fost introdus in republicile Adighea, Komi, Mari El,…

- resedintele rus Vladimir Putin a evitat sa ordone o asemenea izolare, declarand libera perioada de la 28 martie la 5 aprilie si indemnand rusii sa stea "acasa". Primarul capitalei Serghei Sobianin a decis pana la urma, duminica seara, sa restranga deplasarile celor pe care-i administreaza,…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost testat pentru noul tip de coronavirus si nici nu are nevoie sa faca un astfel de test pentru ca este sanatos si nu are simptome, a anuntat Kremlinul vineri, informeaza Reuters. Rusia a raportat pana acum 199 de cazuri de coronavirus, mai putine…

- Incercarile de a pune sub semnul indoielii alegerea constienta a locuitorilor Crimeii in favoarea dezlipirii de Ucraina si reunificarii cu Federatia Rusa sunt ridicole, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, citat de TASS, in cadrul unei vizite cu o vizibila tenta electorala, efectuata miercuri…

- Analistul politic Ion Cristoiu susține ca marile puteri ale lumii ar trebui sa uite de razboiul rece pentru o perioada și sa declare front comun impotriva coronavirusului.“Nu știu daca mai țineți minte, dar in timpul celui de al Doilea Razboi Mondial, impotriva fascismului care era Hitler…

- Curtea Constitutionala din Rusia a examinat legea de modificare a Constitutiei propusa de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si a recunoscut ca acestea sunt in conformitate cu Legea fundamentala. In special, Curtea a decis ca ca anularea mandatelor prezidentiale ale lui Vladimir Putin nu contravine…