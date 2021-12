Întreruperi de curent, înainte de Crăciun, în București, Ilfov și Giurgiu Alimentarea cu energie electrica va fi oprita, temporar, intre 20 și 23 decembrie, in București, județele Ilfov și Giurgiu, dar și alte județe din zona Banat, precum Arad, Caraș Severin, Hunedoara și Timiș.Motivul este efectuarea unor lucrari de mentenanța, cum ar fi inlocuirea unor echipamente dar și modernizarea lor. Astfel, in Bucuresti, in data de 20 decembrie, vor ramane fara curent electric, intre orele 09:00-15:00, consumatorii din Strada Onisfor Ghimbu, Nr.3, Bloc O27, iar in intervalul 09:00-17:00 vor ramane fara curent electric consumatorii din Strada Viitorului (intre strada Alexandru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

