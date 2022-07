Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana incepe cu noi intreruperi in furnizarea de apa curenta. Aquatim a anuntat ca sunt avarii in Timisoara, Recas, Izvin si Alios. Astfel, astazi pana la ora 15.00, consumatorii de pe strazile timisorene Albinelor, Emil Racovița, Silistra si Anina nu vor avea apa, precum nici cei din Recaș, Izvin…

- In cursul zile de ieri, polițiștii timișoreni au fost sesizați de catre o tanara de 22 de ani cu privire la faptul ca la data de 08.07.2022, in jurul orelor 23:30, in timp ce se deplasa pe Calea Sever Bocu din Timișoara, a fost urmarita și ajunsa din urma de un barbat necunoscut, iar la intersecția…

- Aquatim a anuntat pentru azi noi lucrari de remediere avarii la rețelele de distribuție, cu intreruperi de scurta durata in furnizarea apei in Timișoara. Astfel, pana la ora 15.15 sunt afectate strazile Perlei, Niccolo Paganini, Pomiculturii, Martir Silviu Motohon, Ecoului, Constantin cel Mare, Martir…

- Aquatim a anuntat noi intervenții pentru remedierea unor avarii in Timisoara si judetul Timis. Astfel, apa va fi intrerupta pana la ora 15 in Timisoara pentru consumatorii de pe Calea Sever Bocu, Albinelor, Mangalia, Splaiul Nicolae Titulescu, respectiv pentru locuitorii din localitatile Sacalaz, Moșnița…

- Aquatim anunța ca luni, 30 mai, in prima parte a zilei alimentarea cu apa va fi intrerupta in Mosnita Noua si satele apartinatoare – Mosnita Veche si Albina, ca urmare a unor lucrari de extindere a retelei realizate prin programul PNDL II. Locuitorii din aceste localitati nu vor avea apa intre orele…

- In perioada 12–13 mai, sunt programate diverse lucrari la rețelele de alimentare cu apa din Timișoara și din județ. Astfel, joi, 12 mai, intre orele 8:30 – 13, in localitatea Ficatar, presiunea apei va fi scazuta pentru spalarea rețelei de distribuție; intre orele 9 – 14, pe strazile Andrei Șaguna,…

- „In vederea unei intervenții la rețeaua primara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde de consum la PT 26, 49, 49A, vineri, 29 aprilie 2022, intre orele 8-16. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: Calea Aradului, Brandușei, Circumvalațiunii, Sever Bocu,…