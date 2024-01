Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul rundei cu numarul 24 din Superliga. Capul de afiș este ținut de duelul dintre liderul FCSB și campioana Farul. Runda cu numarul 24 din Superliga progremeaza dueluri interesante. Incepe tare inca de vineri, 2 februarie, cu un derby al Moldovei, FC Botoșani…

- FC Botoșani a obținut o victorie mare in fața CFR-ului, 1-0, succesul fiind al doilea in actuala ediție de Superliga. Intrebat daca l-a surprins victoria moldovenilor, raspunsul lui Gica Hagi a starnit rasete dupa U Craiova - Farul 1-2 Eduard Florescu a marcat singurul gol al meciului care l-a propulsat…

- Gica Hagi vrea sa-l aduca pe mijlocașul Victor Dican (23 de ani) la Farul, dar Valeriu Iftime a anunțat la GSP LIVE ca nu vrea sa renunțe la jucatorul sau. Dupa ce l-a cedat pe Andrei Artean, Gica Hagi s-a orientat catre fotbalistul de la FC Botoșani, dar Valeriu Iftime a declarat in aceasta dimineața…

- ​Farul Constanța ocupa locul 6 in prezent in SuperLiga Romaniei, iar formația antrenata de Gica Hagi spera sa prinda macar un loc in play-off. Gica Popescu, președintele constanțenilor, spera la o revenire de senzație la echipa marinarilor.

- Cristi Ganea (31 de ani), fundașul stanga de care Gigi Becali vrea sa scape cu orice preț in aceasta iarna, a plecat in vacanța in Bali, Indonezia, alaturi de doi rivali din Superliga, Alexandru Buzbuchi (Farul) și Aurelian Chițu (FCU Craiova). Cristi Ganea a semnat cu FCSB la inceputul lunii septembrie.…

- Farul și Rapid au remizat, scor 0-0. Adrian Mazilu (18 ani) a jucat ultimul meci sub comanda lui Gica Hagi. Din ianuarie merge la Brighton, in Premier League. , Brighton a platit 3 milioane de euro pentru transferul lui Adrian Mazilu, dar l-a lasat in Superliga pana la finalul anului. Extrema in varsta…

- Farul a invins-o clar pe Petrolul, scor 3-1, in runda cu numarul 19 din Superliga. Gica Hagi și-a felicitat elevii și a transmis ca are incredere totala in Constantin Budescu. Farul a urcat pentru moment pe loc de play-off, dar Hagi se ferește sa faca socoteli cu privire la finalul sezonului regular.…

- Farul și Hermannstadt au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 16 din Superliga. Gica Hagi a acuzat arbitrajul și atitudinea avuta de „centralul” Horațiu Feșnic. Imediat dupa fluierul final, Gica Hagi a vazut cartonașul roșu din partea lui Horațiu Feșnic. „Regele” susține ca decizia a fost exagerata…