Stiri pe aceeasi tema

- Crima invaluita de mister in satul Ivanovca, raionul Hincești. Un barbat de 59 de ani ar fi fost batut cu cruzime și ars in propria locuința. Totul s-ar fi intamplat in dimineața de luni, in jurul orei noua.

- O femeie de 35 de ani din satul Calmatui, raionul Hincesti, care a plecat la munca in Italia acum doi ani, a disparut fara urma.Parintii si rudele o cauta cu disperare si cer ajutorul oamenilor pentru a gasi tanara, care nu a mai luat legatura cu ei mai bine de un an.

- Traiesc pe culmi, la capatul unor poteci, inconjurați de paduri, alaturi de animalele din ograda. Cel mai apropiat vecin – la sute de metri distanța, drumul pana la școala – o ora de mers pe poteca. Noul episod al seriei de reportaje realizate in proiectul TVR „Izolați in Romania” prezinta povestile…

- Doi ani a durat iubirea dintre Elena Basescu și Catalin „Tomata”. Cei doi și-au spus „adio”, iar șanse de impacare sunt destul de mici, daca este sa ne luam dupa noile detalii aparute in presa. Fiica lui Traian Basescu și fostul iubit par sa se fi redresat rapid, iar acum traiesc deja vieți separate.

- Intarirea legaturilor istorice cu frații noștri de peste Prut prin stabilirea de relații de colaborare și infrațire intre județe din Romania și raioane din Republica Moldova a fost mereu incurajata de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Dezvoltarii și Administrației Publice din Romania. Județul…

- Intarirea legaturilor istorice cu frații noștri de peste Prut prin stabilirea de relații de colaborare și infrațire intre județe din Romania și raioane din Republica Moldova a fost mereu incurajata de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Dezvoltarii și Administrației Publice din Romania. Județul…

- Ramona Badescu este foarte emoționata, insa traiește, de asemenea, o stare de "frica și responsabilitate". "Traiesc o emotie enorma, dar si o frica si o responsabilitate, pentru ca nu peste mult timp voi naste, asa ca inca citesc despre sfaturile care li se dau mamicilor dupa nastere. Este…

- O fetita de noua ani din satul Crasnoarmeiscoe r-nul Hincești a decedat, iar alta de 10 ani se afla in stare grava la spital dupa ce s-ar fi intoxicat cu o substanta impotriva paduchilor. Incidentul a avut loc ieri in jurul orei 01:35.