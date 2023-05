Întoarcere spre începuturi: Istoricul Ioan Scurtu își lansează cartea de memorii la Piatra-Neamţ La Biblioteca Județeana „G.T. Kirileanu“ din Piatra-Neamț, luni, 15 mai 2023, ora 11:00, va fi lansarea volumului memorialistic al unuia dintre fiii cei mai de seama ai Neamtului, profesorul Ioan Scurtu. Cartea intitulata „Povestiri adevarate. Memorii“ a aparut la Editura Junimea Iași la sfarsitul anului 2022. Intalnirea va fi „o dezbatere relaxata despre carte, dar și despre istoria contemporana“, dupa cum și-a dorit autorul, alaturi de cei care il vor sprijini in aceasta intreprindere: prof.univ.dr. Simona Modreanu, directorul Editurii Junimea Iași, prof.univ.dr. Gogu Ghiorghița, președintele… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

