Teatrul National „I.L. Caragiale" Bucuresti deschide, incepand de joi, pe pagina de Youtube, postul de televiziune TNB-TV, prima televiziune din Romania dedicata exclusiv teatrului. "Imi revine placuta sarcina de a va informa ca incepand cu data de 6 mai pe canalul de Youtube veti putea urmari programele noastre de televiziune locala TNB-TV. Avem o televiziune […]