- Petrecerile de vara sunt in toi si muzica extraordinara le face memorabile. Gran Error fac echipa cu Elvana si Antonia pentru piesa „Clap Clap”, un adevarat imn al distractiei si al timpului de calitate petrecut alaturi de prieteni.

- Cu toții avem in casa nastra, in casa parinților sau ramase de la bunici, piese de moblier din lemn care au fost superbe la vremea lor dar care, in timp s-au degradat și, deși exista tentația de a renunța la ele, avem rețineri pentrut ca ne leaga de multe ori de ele amintiri dragi. Atunci cand nu putem…

- Dupa ce in urma cu doar doua saptamani a fost desemnat One True Singer, in cadrul show-ului cu același nume produs de Global Records pentru HBO Max, rareș lanseaza “Prea Tanar”, primul lui single din cariera. Piesa a fost scrisa de artist impreuna cu Marcel Botezan și Sebastian Barac, dar și impreuna…

- Cu mii de concerte la activ și foarte multe hit-uri, Direcția 5 este una dintre cele mai ascultate și mai iubite trupe din Romania. Pe 21 mai Direcția 5 a lansat un nou album, “Minimal” și a susținut un mare concert la Sala Palatului din București. Fanii au avut ocazia sa asculte piesele de pe noul…

- Trupa Bere Gratis a lansat un nou single, “Ziua ta”, o colaborare cu Theo Rose. Piesa are un mesaj optimist și important: „Și nu uita ca ziua ta / E cand iubești pe cineva”. “Ziua ta” este compusa de Mihai Munteanu, pe versurile solistului trupei, Mihai Georgescu (Mița). Cristina Spinu a stat de vorba…

- Anul acesta, Romania a fost reprezentata la Eurovision de WRS (Andrei Ursu), un tanar talentat din Buzau in varsta de 29 de ani. WRS a fost pasionat de cand se știe de muzica și dans. Inca de la varsta de 12 ani a inceput sa danseze alaturi de mari artiști din industria noastra muzicala (Antonia, Corina…