- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, s-a intalnit luni cu ambasadorul Israelului in Romania, Reuven Azar, si cu sotia romanului tinut ostatic in Fasia Gaza, context in care a dat asigurari cu privire la determinarea conducerii Senatului de a sustine orice efort pe care institutiile romane abilitate…

- „Am avut la Palatul Parlamentului o intalnire, greu de descris in cuvinte, cu Ella Haimi, sotia cetateanului roman tinut ostatic de catre gruparea terorista Hamas, in Fasia Gaza. Drama pe care o traverseaza acum sotia lui Tal Haimi si intreaga sa familie este fara margini, ca si a multor familii aflate…

- Senatoarea Diana Șoșoaca spune ca nu a participat la mitingul pro Israel din București de teama sa nu atraga Romania in razboi. Senatoarea spune ca in calitatea ei de oficial roman ar fi riscat sa transmita prin prezența ei acolo un mesaj diplomatic de provocare. Mai mult, Șoșoaca spune ca Israelul…

- Printre primele victime ale teroriștilor Hamas se numara și o tanara romanca. La doar 20 de ani, Yael Leibușor a sfarșit pe campul de lupta, in haina militara, la granița cu Fașia Gaza. Ea a fost cea care a dat semnalul cand Israelul a fost atacat, dar nu a mai avut timp sa se adaposteasca. Familia…

- La mai bine de o saptamana dupa atacurile Hamas din Israel, alte trei avioane au aterizat in noaptea de luni spre marți pe Aeroportul Otopeni, cu romani, israelieni și ucraineni veniți din Tel Aviv, majoritatea femei, a relatat ProTV.Oamenii au stat cu sufletul la gura pana s-au urcat in avionul spre…

- Doua manifestații propalestiniene care urma sa aiba loc joi la Paris au fost interzise de prefectul poliției pariziene, Laurent Nunez. Interdicția a fost impusa „avand in vedere riscul de tulburare a ordinii publice”, a explicat prefectura. Cele doua manifestații urma sa aiba loc in Place de la Republique,…

- Ministrul de Externe din Republica Moldova, Nicu Popescu, anunta, miercuri, decesul unui cetatean moldovean in Israel. Barbatul avea 35 de ani si muncea in apropiere de Fasia Gaza. ”Cu profunda tristete, am primit vestea despre trecerea in nefiinta a unui cetatean moldovean in varsta de 35 de ani, care…

- Reprezentanții companiei aeriene low-cost Wizz Air au anunțat sambata ca, din cauza situației din Israel, au fost anulate toate zborurile dinspre și catre Tel Aviv, pentru data de duminica, 8 octombrie. De partea cealalta, TAROM a mai adaugat un zbor dinspre Tel Aviv spre București, in noaptea de sambata…