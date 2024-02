Grupare pakistaneză destructurată în România! 10.000 de euro o viață de om Polițiștii din București au reușit sa destructureze o grupare formata din cetațeni pakistanezi specializata in rapiri! Suspecții rapeau oameni, apoi cereau rascumparare de la familiile acestora. Victimele erau amenințate cu moartea! Poliția Capitalei a destructurat o grupare infracționala specializata in rapiri și cereri de rascumparare. Oamenii legii au reținut doua persoane de cetațenie pakistaneza. Aceștia rapeau straini, apoi cereau rascumparare familiilor victimelor, sub amenințarea cu moartea. Oamenii legii i-au reținut pe cei doi pakistanezi in flagrant, in timp ce se aflau in mașina cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

