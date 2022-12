Intervenție de urgență a pompierilor la o casă în flăcări. Ce a provocat sinistrul Pompierii militari din Arad, au intervenit, in aceasta noapte, in jurul orei 03:30, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa din localitatea Macea. La sosirea echipajelor de intervenție incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperișului casei, pe o suprafața de aproximativ 80 mp cu posibilitate de propagare la intreaga casa cat și la anexa […] Articolul Intervenție de urgența a pompierilor la o casa in flacari. Ce a provocat sinistrul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit de urgența pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de pe strada Voievod Moga. La sosirea echipajelor de intervenție incendiul cuprinsese acoperișul și mansarda casei, pe o suprafața de aproximativ 200 de mp cu…

- Pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit duminica dupa-amiaza, in jurul orei 15:30, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case din localitatea Cicir. „La sosirea echipajelor incendiul se manifesta…

- Pompierii a fost solicitați in aceasta seara, la ora 20:25, sa intervena la un operator economic de pe strada Polona, la ieșirea din Timișoara spre Utvin, pentru o degajare masiva de fum, echipajele fiind avertizate ca exista posibilitatea ca in interior sa fie inca persoane, dupa ce 169 de angajați…

- O casa din municipiul Arad a luat foc iar o femeie a fost captiva in interior. Pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul care a cuprins o incapere. Incendiu s-a manifestat la o locuinta de pe strada Rozelor, din Arad. Pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit de urgenta cu o autospeciala…

- O casa din municipiul Arad a luat foc iar o femeie a fost captiva in interior. Pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul care a cuprins o incapere. Incendiu s-a manifestat la o locuinta de pe strada Rozelor, din Arad. Pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit de urgenta cu o autospeciala…

- Pompierii galateni au intervenit cu 4 autospeciale si a venit si un echipaj SMURD tip B in str. Arad la blocul PS14C ca urmare a unui incendiu ce se manifesta la un apartament. Locatarii din bloc, speriati de fumul gros au fugit din locuinte. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Galati…

- Pompierii au intervenit de urgența la un incendiu izbucnit in aceasta dupa-amiaza in localitatea aradeana Macea. „Intervin forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de pompieri Arad cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma incadrata cu 5 subofițeri și un echipaj SMURD. In sprijin intervine și…

- O casa a fost cuprinsa de flacari sambata seara, pe strada Zanelor din Arad. La fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD. „La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta cu flacara deschisa la nivelul unei…