Intervenție de urgență a pompierilor din Timiș. Tir care transporta azotat de amoniu, lovit de tren Accident cu potențial exploziv in aceasta dupa-amiaza, in Timiș, unde un autotren care transporta 20 tone de azotat de amoniu 16% și pentauxido de fosfor 20% a fost lovit de un tren. „Astazi, 8 august 2023, la ora 15:36 am fost solicitați sa intervenim pentru asigurarea masurilor PSI și de prim ajutor in urma producerii […] Articolul Intervenție de urgența a pompierilor din Timiș. Tir care transporta azotat de amoniu, lovit de tren a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

