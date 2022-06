Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii brasoveni au intervenit in cursul noptii de sambata spre duminica pentru a ajuta patru turisti sa coboare din Masivul Piatra Craiului. Cei trei adulti si un adolescent de 17 ani erau obositi, deshidratati si nu erau pregatiti pentru coborarea pe timp de noapte, scrie News.ro. “In seara zilei…

- O ursoaica, insoțita de cei doi pui ai sai, a fost vazuta marți dimineața in centrul orașului Sinaia, plimbandu-se pe bulevardul Ferdinand. Animalele au fost indepartate in padure de catre jandarmii solicitati sa intervina la fata locului. Jandarmii au asigurat monitorizarea zonei si informarea cetatenilor…

- Un barbat care amenința oamenii in plina strada cu cuțitul a fost reținut de polițiștii de la secția 9. Ca sa il poata reține, oamenii legii au facut uz de arma. „Intervenție in forța a polițiștilor de ordine publica din cadrul Secției 9 Poliție, in cazul unui barbat care amenința mai mulți cetațeni…

- O catelusa cazuta in smoala a fost salvata de pompierii argeseni dupa o interventie care a durat patru ore. „O catelusa a ramas captiva in smoala. Nu stim cat s-a zbatut sa se elibereze, dar norocul ei a fost ca un om bun a auzit-o si a chemat pompierii. Bietul animal era epuizat si parea […] The post…

- UPDATE : 10 persoane, care au suferit leziuni, primesc ingrijiri medicale din partea echipajelor de prim ajutor. Printre acestea se afla un minor, in stop cardio-respirator, caruia i se aplica manevrele de resuscitare. Știre inițiala Un accident grav a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe DN6, in județul…

- Șase persoane, intre care patru copii, au murit, duminica dimineața, intr-o casa din Turda, care a fost curpinsa de flacari. Autoritațile au declanșat Planul Roșu de Intervenție. Potrivit ISU Cluj, pompierii din Turda și 2 Cluj-Napoca au intervenit duminica dimineața cu trei autospeciale, o autoutilitara…

- 12 refugiati ucraineni sunt cautati de jandarmi in munti, la altitudine mare, intre Romania si Ucraina. Rudele au sunat la 112, pentru ca nu mai stiu nimic de ei. Potrivit surselor Antena 3, azi-noapte, 12 persoane din Ucraina ar fi incercat sa treaca in Romania pe varful Pop Ivan, care situat la aproximativ…

- Circa 1.000 de hectare de padure, vegetatie uscata si palustra au ars, in noaptea de miercuri spre joi, in zona Sireasa-Salceni din Delta Dunarii, in urma unui incendiu. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, incendiul a fost semnalat miercuri, in jurul pranzului, iar atunci…