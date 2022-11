Interpolul a emis mandat de arestare pentru Isabel dos Santos, fiica fostului preşedinte al Angolei Jose Eduardo dos Santos Potrivit unui document oficial citat de Lusa, mandatul INTERPOL a fost emis dupa ce procurorii din Angola au cerut agentiei ”sa localizeze, aresteze” si sa o extradeze pe dos Santos. INTERPOL si procurorii nu au raspuns imediat solicitarilor de comentarii ale Reuters. Lusa, citand acelasi document, a spus ca dos Santos, in varsta de 49 de ani, este cautata pentru diverse infractiuni, inclusiv presupuse delapidare, frauda, trafic de influenta si spalare de bani. Ea s-a confruntat cu acuzatii de coruptie de ani de zile, inclusiv acuzatii din partea Angolei, in 2020, ca ea si sotul ei ar fi directionat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

