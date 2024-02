Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse l-au plasat vineri pe Oleg Orlov, un veteran aparator al drepturilor omului si laureat al Premiului Nobel pentru Pace cu ONG-ul Memorial, pe lista infama a „agentilor straini”, relateaza Reuters si AFP.Sute de persoane, militanti pentru drepturile omului, opozanti sau jurnalisti independenti…

- Membrii unei trupe de rock din Rusia care au criticat razboiul din Ucraina ar putea fi deportați din Thailanda. Ei au fost arestați in stațiunea Phuket pentru ca lucrau fara permis, au anunțat luni mai mulți oficiali pentru Reuters, relateaza Mediafax.Activiștii pentru drepturile omului se tem ca…

- Grupul indian Tata si cel francez Airbus au semnat un acord pentru a produce impreuna elicoptere civile, a declarat vineri ministrul de Externe al Indiei, Vinay Kwatra, citat de Reuters, scrie news.ro.Acordul a fost semnat in timpul vizitei de stat in India a presedintelui francez Emmanuel Macron,…

- Parlamentul European si statele membre ale UE (Consiliul UE) au convenit miercuri un acord asupra unei reforme majore a politicii UE privind migratia, la capatul unor negocieri dificile care au durat mai mult de trei ani, relateaza France Presse si Reuters.

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat al 12-lea pachet de sanctiuni contra Rusiei, a informat luni Comisia Europeana intr-un comunicat, dupa ce Austria si-a dat acordul final in acest weekend, transmite Reuters..

- Ministerul de Interne din Ucraina l-a plasat vineri pe patriarhul Kirill, liderul spiritual al Bisericii Ortodoxe Ruse si unul dintre sustinatorii razboiului declansat de Kremlin in urma cu 21 de luni impotriva Kievului, pe lista persoanelor date in urmarire, dupa ce serviciile de securitate ucrainene…

- Tarile membre ale Uniunii Europene sunt aproape de a ajunge la un acord cu privire la al 12-lea pachet de sanctiuni contra Rusiei, care se va concentra pe interzicerea importurilor de diamante provenite din Rusia si pe noi masuri privind petrolul rusesc, transmite luni Reuters, care citeaza patru surse…

- Avionul presedintelui rus Vladimir Putin a fost escortat miercuri, 6 decembrie, de patru avioane de vanatoare rusesti Suhoi-35S in timpul zborului spre Emiratele Arabe Unite (EAU), prima escala a unei calatorii in Orientul Mijlociu, care mai cuprinde si o vizita in Arabia Saudita, informeaza Agerpres…