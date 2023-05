Inter Milano e foarte aproape de finala Ligii Campionilor după ce a trecut de AC Milan cu scorul de 2-0 (2-0) Inter Milano a facut un pas important spre finala Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe AC Milan cu scorul de 2-0 (2-0), miercuri seara, pe stadionul San Siro, intr-un meci considerat in deplasare, in prima mansa a semifinalelor. Inter s-a impus in ”Derby de la Madonnina” prin golurile marcate de Edin Dzeko (8), Henrih Mhitarian (11), dar a avut sansa de a castiga si mai clar si de a transa calificarea. Nerazzurri au avut un inceput formidabil de meci, cu doua goluri in primul sfert de ora si alte ocazii mari ratate in fata unei formatii in degringolada. Inter a deschis scorul in… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inter a invins-o pe AC Milan, 2-0, in manșa tur a semifinalelor Champions League. Golurile partidei au fost marcate de Edin Dzeko și Henrikh Mkhitaryan. Manșa retur este programata marți, 16 mai. AC Milan – Inter 0-2 Min. 90+4. Final de meci! Min. 64: Bara pentru Milan! Tonali a lovit stalpul din dreapta…

- Fanii Milanului au pregatit o coregrafie infricosatoare la Milan – Inter. Suporterii rossonerilor au aratat de ce lui AC Milan i se spune „Diavolul milanez”. Din pacate pentru fanii rossonerilor, in teren jucatorii lui Stefano Pioli nu le-au facut fata elevilor lui Simone Inzaghi. Fanii Milanului, coregrafie…

- AC Milan și Inter Milano se infrunta de la ora 22:00 in a doua semifinala din UEFA Champions League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport. Returul, cu Inter Milano gazda, are loc pe 16 aprilieReal Madrid – Manchester City este cealalta semifinalaFinala…

- Inter Milano a surclasat-o pe Hellas Verona cu scorul de 6-0, miercuri, in deplasare, intr-o partida din etapa a 33-a a campionatului de fotbal al Italiei, in timp ce AC Milan, campioana en titre, a smuls un egal pe San Siro cu modesta Cremonese (1-1), potrivit Agerpres.Inter a revenit in primele…

- AC Milan s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce a remizat marti seara, scor 1-1, pe terenul formatiei SSC Napoli, in mansa secunda a sferturilor de finala. Milan este din nou in semifinalele Champions League dupa 16 ani. „Minunea“ s-a intamplat gratie victoriei din tur, cu 1-0, de…

- Inter Milano a luat o optiune importanta pentru calificarea in semifinalele Ligii Campionilor , dupa ce a invins-o pe Benfica, marți seara, cu 2-0 (1-0), chiar la Lisabona. Acesta a fost meciul tur al sferturilor de finala, returul fiind programat pe 19 aprilie, de la ora 22.00, in Italia. „Nerazzurri“…

- Inter Milano s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor , dupa ce a incheiat la egalitate, 0-0, pe „Estadio do Dragao“ (48.015 spectatori), cu FC Porto, marti seara, in mansa secunda a optimilor. Italienii au profitat la maximum de victoria la limita, 1-0, inregistrata in tur, pe „Giuseppe…

- Inter Milano a invins-o pe FC Porto la limita, scor 1-0 (0-0), miercuri seara, pe „Giuseppe Meazza“, intr-un meci din prima mansa a optimilor Ligii Campionilor. Unicul gol al partidei a fost reusit de atacantul belgian Romelu Lukaku, dupa ce belgianul reluase initial in bara la centrarea lui Barella…