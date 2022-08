Vedeta serii, Luis Fonsi, dar si compatriotul sau, No Mercy au mai pierdut din asistenta, ora dovedindu-se tarzie pentru o buna parte din public. Dar cei ramasi au profitat de fiecare minut. In prima seara a festivalului IntenCity au mai urcat pe scena, in ordine, LayZee aka Mr. President, East 17, La Bouche, Nana, C-Block, Cu Sandra, Ricchie e Poveri, DJ Conte si Thomas Anders and The Modern Talking Band si No Mercy. Inchiderea le-a revenit formatiilor Ice MC si Boney M XP. Programul din weekend, de la IntenCity: Sambata, 27 august: Orchestra și Corul Operei Romane Craiova (18:00), DJ Adrian…