Intemperii în China: 11 morţi şi peste 100 de răniţi, într-o puternică furtună în apropiere de Shanghai Un furtuna puternica a provocat moartea a 11 persoane, noua disparuti si peste o suta de raniti intr-un oras de coasta din apropiere de Shanghai, au anuntat sambata autoritatile chineze, citate de AFP.



Furtuna, insotita de vanturi violente, s-a abatut vineri seara asupra localitatii Nantong, in partea de nord a estuarului fluviului Yangtse.



Potrivit primarului orasului, furtuna a ucis 11 persoane si a provocat 102 raniti, in timp ce 3.050 de localnici au fost evacuati.



