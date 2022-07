Întârzieri mari la metrou! Metrorex spune cine e vinovat Intervalul mediu de succedare a trenurilor de metrou pe toate magistralele este in medie 10 minute, a anunțat joi compania Metrorex, insa pe anumite trasee frecvența poate ajunge la 15 minute, cum este cazul Magistralei 5 Eroilor – Raul Doamnei. Creșterea perioadei de așteptare in stații este pusa pe seama intarzierilor la plata catre Alstom, compania care asigura mentenanța ramelor de metrou. Intervalele de joi erau apropiate de grafic, susține Metrorex: M1+M3 9-10 minute M2 – 4 minute M4 -10 minute M5 – 15 minute Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

