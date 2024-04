Stiri pe aceeasi tema

- Primul tren Metropolis din lotul celor 13 garnituri destinate Magistralei 5, produse de Alstom Transport, a sosit joi la Depoul Berceni, cu aproape un an intarziere. Garnitura va fi verificata si pregatita pentru etapele de probe si teste specifice, anunta Metrorex.

- Primul dintre cele 13 trenuri de metrou Alstom care vor circula in Capitala a ajuns in depoul din Berceni al Metrorex, informeaza joi compania. Contractul pentru achiziția celor 13 trenuri a fost semnat la sfarșitul anului 2020. Noul tren Metropolis va fi pus in funcțiune dupa finalizarea probelor si…

- „Astazi, 25.04.2024, la ora 1:30, noul tren Metropolis produs de Alstom Transport SA a sosit la Depoul Berceni. Trenul cu indicativul 1402-2402, denumit "Giurgiu", face parte din lotul celor 13 trenuri destinate Magistralei 5, achizitionate pe baza contractului incheiat intre Metroex si Alstom Transport…

- Dupa mai multe amanari, primul tren Alstom fabricat in Brazilia a ajuns in depoul Metrorex. I-au trebuit doi ani. Metrorex anunța ca astazi, 25.04.2024, la ora 1:30, noul tren Metropolis produs de Alstom Transport SA in Brazilia a sosit la Depoul Berceni. Trenul cu indicativul 1402-2402, denumit ”Giurgiu”,…

- ”Astazi, 25.04.2024, la ora 1:30, noul tren Metropolis produs de Alstom Transport SA a sosit la Depoul Berceni. Trenul cu indicativul 1402-2402, denumit „Giurgiu”, face parte din lotul celor 13 trenuri destinate Magistralei 5, achizitionate pe baza contractului incheiat intre Metroex si Alstom Transport…

- Este ancheta la Metrorex, dupa ce in spațiul public au aparut imagini cu un tren de metrou care circula cu o ușa deschisa. Incidentul deosebit de grav s-a produs pe Magistrala 4 Gara de Nord 2 – Straulești, iar filmarea a fost facuta de un calator in dreptul stației Basarab.

- Primaria Sectorului 4 a demarat lansarea in Sistemul Electronic de Achiziții Publice a documentației pentru contractarea firmei care va construi tronsonul Magistralei 4 de metrou, de la Gara de Nord pana la Gara Progresul. „Sectorul 4 al Municipiului București continua sa investeasca masiv in infrastructura…

- Sorin Grindeanu cere Metrorex sa prezinte un raport privind cauzele accidentului dintre cele doua garnituri de metrou Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a solicitat, in aceasta seara, conducerii companiei Metrorex sa ii prezinte, cu celeritate, un raport privind cauzele…